Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 1'i tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kocaeli merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Mersin, Manisa, Yalova ve Samsun illerinde 14'ü aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 20 şüpheliden 19'u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan görevden geçici uzaklaştırılmış olan 1 astsubay tutuklanırken, 2 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf 15 astsubay olmak üzere toplam 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 1 kişinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.