Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 1'i tutuklanırken, 13 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 13'ü Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 1 kişi ise emniyetteki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 13'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.