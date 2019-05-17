Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verilirken, 11'inin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5'i aktif görevde 3 üsteğmen, 6 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 'askeri şahıslardan sorumlu mahrem abi' olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verdirildi. Kararın ardından harekete geçen Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şahıslardan 13'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan açığa alınmış olan 2 astsubayın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. 2'si muvazzaf, 1'i açıkta, 1'i emekli olmak üzere 4 astsubay, 4 eski askeri okul öğrencisi ve 1 ‘mahrem abi' olmak üzere toplam 11 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Firari olan 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.