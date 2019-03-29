Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü.

4 firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken, ekiplerce düzenlenen operasyonlarda firari olarak aranan 1'i askeri personelden sorumlu 'mahrem ağabey' olduğu değerlendirilen şahıs ile 2 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyetinde işlemleri tamamlan zanlılar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasına hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1'i emekli albay, 1'i ihraç üsteğmen, 2'si muvazzaf 2'si görevden geçici uzaklaştırılan 4 astsubay ve Mahrem ağabey' olduğu değerlendirilen şahıs olmak üzere toplam 7 kişinin tutuklanmasına karar verilirken; 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.