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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şahıslar adliyede

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütle ilişkisi olduğu belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 12'si geçtiğimiz günlerde, 2'si ise bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 1 kişi ise emniyetteki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 2'sinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Firari olan 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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