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Kocaeli merkezli yasadışı bahis operasyonunda 11 tutuklama

Yurtdışı kaynaklı bahis sitelerinden bayilik alarak bahis oynattıkları iddiası ile gözaltına alınan 11 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatan bir çeteye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışı kaynaklı bahis sitelilerinden bayilik alan ve kendi bayilerini oluşturarak limit belirleyip bahis oynatan 16 kişinin kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli Aydın, Sakarya ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslardan 3'ü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise güvenlik önlemleri eşliğinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 11 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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