Kocaeli otobüslerine sıkı denetim

Kocaeli'nde çetin geçen kış şartlarına karşı ulaşım önlemleri alınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımı sağlayan otobüslere denetim uygulanıyor.

Son 15 yılda Kocaeli'nde ulaşıma büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hızlı, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmasına dikkat ediyor. Kış mevsimiyle birlikte artan soğuk ve yağışlı havalarda vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi tarafında otobüs hatlarına yönelik denetimler sıkılaştırıldı. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ekipleri otobüslerin güzergahlarında uygun çalışıp çalışmadığı, saatlere riayet edilmesi ve doluluk oranlarını denetliyor.

Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı vatandaşların rahat ve güvenliği için Kocaeli genelindeki toplu taşıma araçlarının yönetmeliklere uygun olarak hareket etmelerini sağlıyor. Yapılan çalışmalarla toplu taşıma hatlarının hat kodları, sefer saatleri, güzergah çalışma düzenleri, araçların doluluk oranları, araç uygunlukları, yönetmeliklerdeki talimatlara uygun olup olmadıkları ve kaloriferlerini çalıştırıp çalıştırmadıkları gibi ayrıntılar denetleniyor. Ayrıca yeni uygulamaya başlanan aktarmalı hatların çalışmaları da takip ediliyor. Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü İşletme Şefliği ekipleri, otobüslerin iç kısımdaki denetimleri ve vatandaşlarla bire bir iletişime geçebilmek için özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler vatandaşların belirttiği öneri, talep ve şikayetleri not alarak, eksikliklerin giderilmesi adına işlemler yapıyor.