Kocaeli otogarında son bir yılda yakalananlar cephaneliği andırdı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2019 yılı boyunca 769 kesici delici alet, 51 silah, 15 göz yaşartıcı sprey ve 3 kelepçe yakalandı.

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan güvenlik denetimleri, güvenlik sorunu oluşturabilecek durumların önüne geçiyor. Bu kapsamda otogarda 2019 yılında birçok farklı arama yapılarak çeşitli kesici delici aletler ele geçirildi. 4 farklı noktada yapılan aramalarda 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey, 3 kelepçe yakalandı.

Otogarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile koordineli çalışan UlaşımPark güvenlik birimi 4 farklı noktada 7-24 hizmet sağlayarak 69 kamera ile terminali izliyor. Ekiplerin yaptıkları uygulamalarda ayrıca 13 bin 363 paket kaçak pişmaniye yakalanarak imha edildi.