Kocaeli plajlarının 14'ü “A sınıfı” unvanına sahip

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemelerini yaptığı 21 plajdan 14'ü “A sınıfı”, 7'si ise ise “B sınıfı” kategorisi olarak belirlendi.

Toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yüzme sezonu boyunca alınan numunelerin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Bu kapsamda Kocaeli'deki sahiller her geçen yıl daha da temizlendiği ve “A” kaliteye ulaştığı kaydedildi. Yapılan açıklamaya göre 2018 yılında Kocaeli'de 21 yüzme alanından 14'ü “A sınıfı” (Mükemmel), 7 yüzme alanı ise “B sınıfı” (İyi) kategorisi olarak belirlendi.

Komisyon raporu sonucunda; İzmit Körfezi kıyılarında 10 adet ve Karadeniz kıyılarında 11 adet olmak üzere Kocaeli'nde toplam 21 adet yüzme alanı belirlendi. Buna göre İzmit Körfezi sahillerinde; Karamürsel Altınkemer, Ereğli Defne, Ulaşlı, Tübitak-MAM ve Bayramoğlu Kadınlar Plajı, Kandıra Sahillerinde ise Cebeci, Kerpe, Bağırganlı, Kefken, Kovanağzı, Kumcağız, Seyrek, Babalı ve Gemiciler Koyu Plajları “A sınıfı” kaliteye sahip plaj olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Kocaeli de yapılan çalışmalar deniz kalitesinin her yıl daha da arttığı kaydedildi. Kurum tarafından yüzme sularına yönelik yapılan araştırmaya göre; 2017 sezonunda 21 yüzme alanının 1'i “C sınıfı”, 13'ü “B sınıfı” ve 7 tanesi de “A sınıfı” iken, 2018'de “C sınıfı” yüzme alanı kalmazken, 7 olan “A sınıfı” sayısı 14'e çıktı. Bunun yanında 13 olan “B” sınıfı “İyi” plajdan 7 tanesi “A” kaliteye yükseldi.