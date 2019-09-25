Kocaeli polisi film gibi operasyonla telefon dolandırıcılarını böyle yakaladı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de parkta elinde poşetle telefonla konuşup dolaşan yaşlı bir kadını takibe alan polis ekipleri, sahte savcı ve polis kılığındaki dolandırıcıları suçüstü yakalayarak paraları sahibine teslim ettiler. Operasyon anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğren saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahyakaptan mevkiinde devriye atan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir AVM'nin açık otoparkında F.K. (69) adlı kadını elindeki poşetle olduğu yerde dolaşarak telefonla konuştuğunu fark ederek takibe aldı. Kadının dolandırıcıların tuzağına düştüğünü fark eden ekipler, çevrede pusu kurarak beklemeye başladı. Yaşlı kadının telefonla konuşarak bir ağacın dibine bıraktığı poşeti gören ekipler, kadının ayrılmasının ardından poşeti almaya gelen sahte polisi kıskıvrak yakaladı.

Savcı rolündeki dolandırıcı çalıştığı fabrikada yakalandı

Şahsın yakalayan polis ekipleri, poşetin içinde 60 bin TL olduğunu tespit etti. Polislere suçunu itiraf eden İ.H.G.(19) adlı sahte polis, olayı Başiskele'de bir demir çelik üretimi yapan fabrikada birlikte çalıştığı M.A. ile yaptığını itiraf etti. Şahsın ifadesi doğrultusunda fabrikaya baskın düzenleyen ekipler, savcı rolünde olduğu belirlenen M.A.'yı (25) gözaltına aldı. Operasyon sırasında bir başka ekip tarafından takip edilerek güvenliği sağlanan F.K. adlı yaşlı kadın ise olay nedeniyle çok korktuğu, gerçek polisleri görünce de gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.

Dolandırıcılık yaparken kamufle olmak için fabrikada işe başladılar

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahısların, Şanlıurfa'dan dolandırıcılık yapma amacıyla Kocaeli'ne geldikleri, kamufle olmak için Başiskele'de bir fabrikada çalışmaya başladıkları belirlendi. Şahısların yaşlı kadını telefonla arayarak terör örgütü ile bağlantısının olduğunu ve bankadaki tüm parasını güvenlik amacıyla çekmesi gerektiğini söyledikleri daha sonra da belirledikleri alana para dolu poşeti bırakmasını istedikleri öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şahıslardan sahte savcı M.A.'nın farklı suçlardan kaydı olduğu ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Polis ekiplerince dolandırıcıların elinden son anda alınan paralar sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 şahıs ise işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Polislerin film gibi operasyonu kamerada

Öte yandan dikkatleri sayesinde yaşlı bir kadını dolandırıcıların elinden son anda kurtaran ve sahte polis ve savcıyı yakalayan polis ekiplerinin operasyon anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir AVM otoparkında sürekli telefonla konuşan F.K. adlı kadın, bir süre sonra elindeki çantayı bir ağacın dibine bırakarak alandan uzaklaşıyor. Kadının ayrılması sonrası park halindeki araçların arasından çıkan bir şahıs ise çantayı alarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada pusu kuran polis ekiplerince suçüstü yakalanıyor.