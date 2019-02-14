İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli-Sakarya ulaşımını rahatlatacak köprülü kavşak açılıyor

Kocaeli-Sakarya arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun en yoğun alanlarından biri olan Kartepe Köseköy’de inşa edilen köprülü kavşak hafta sonu hizmete açılıyor.

Kocaeli-Sakarya arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun en yoğun alanlarından biri olan Kartepe Köseköy'de inşa edilen köprülü kavşak hafta sonu hizmete açılıyor. Hizmete girecek kavşak ile trafiğin büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçe kent merkezine bağlantı sağlayan ve D100 karayolu İstanbul- Ankara güzergahındaki araç trafiğini taşıyacak olan Köseköy Kavşağı'nı hizmete açıyor. Bölgenin ulaşım ağını büyük oranda rahatlatması beklenen battı-çıktı şeklindeki kavşak, 16 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan tanıtım programı ile araç trafiğine açılacak.



Köseköy Kavşağı'nın TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldırması bekleniyor. Kavşakla birlikte araçlar transit geçiş yaparak trafiğin rahatlamasını sağlayacak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit olacak. Tünel içi ise 2 çarpı 2 şerit olarak yapılıyor.



Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel (dal-çık) 500 metre açık kısım yapıldı. Proje anayolu bin 300 metre olarak düzenlendi. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları bulunuyor. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü yer alıyor. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.