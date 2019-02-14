Kocaeli-Sakarya ulaşımını rahatlatacak köprülü kavşak açılıyor

Kocaeli-Sakarya arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun en yoğun alanlarından biri olan Kartepe Köseköy'de inşa edilen köprülü kavşak hafta sonu hizmete açılıyor. Hizmete girecek kavşak ile trafiğin büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçe kent merkezine bağlantı sağlayan ve D100 karayolu İstanbul- Ankara güzergahındaki araç trafiğini taşıyacak olan Köseköy Kavşağı'nı hizmete açıyor. Bölgenin ulaşım ağını büyük oranda rahatlatması beklenen battı-çıktı şeklindeki kavşak, 16 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan tanıtım programı ile araç trafiğine açılacak.

Köseköy Kavşağı'nın TEM otoyolundan giriş-çıkış yapan ağır vasıta araçlarından kaynaklanan trafik yükünü de ortadan kaldırması bekleniyor. Kavşakla birlikte araçlar transit geçiş yaparak trafiğin rahatlamasını sağlayacak. Kavşaktaki yan yollar Sabancı Kavşağı yan yollarına bağlanacak. Yan yollar dönüş şeritleriyle üç şerit olacak. Tünel içi ise 2 çarpı 2 şerit olarak yapılıyor.

Proje kapsamında 110 metre kapalı tünel (dal-çık) 500 metre açık kısım yapıldı. Proje anayolu bin 300 metre olarak düzenlendi. Projede 2 bin 600 metre de kuzey güney yan yolları bulunuyor. Proje kapsamında 1 adet de yaya köprüsü yer alıyor. Kavşak çalışmasında 35 bin sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke, 10 bin 500 metre de bordür kullanıldı.