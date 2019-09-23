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Kocaeli şehidi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün evinin önünde basın mensupların sorularını yanıtlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehdin yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Kuzey Irak'ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün evinin önünde basın mensupların sorularını yanıtlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehdin yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.



“Cenaze töreni yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii'nde olacak”


Şehidin akşam 20.00'de Kocaeli'ye gönderileceğini belirten Sezer, “Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Şehidimiz Kuzey Irak'ta bir hain saldırı sonucunda şehit düştü. Cenaze namazı yarın kılınacak. Çünkü biliyorsunuz saldırıda iki şehidimiz var. Akşam saat 20.00'de uçaklar oradan yolcu edilecek. Cenaze töreni de yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii'nde olacak. Saati daha tam belli değil. Akşam belli olacaktır” dedi.

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