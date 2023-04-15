Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ücretsiz ring sefer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşecek Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ücretsiz ring seferler düzenlenerek, vatandaşların ulaşımda kolaylık sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli Şehir Hastanesi önünde gerçekleşecek 11. Açılış Bayramı için 4 ayrı ücretsiz ring seferi düzenleyecek. Buna göre belediye otobüsleri, Batı Terminali-Şehir Hastanesi, Körfez Kent-Şehir Hastanesi, Kırsal Terminali (Otogar)-Şehir Hastanesi, Kongre Merkezi D100 Otoparkı-Sekapark-Sahil Otoparkı-42 Evler-Kandıra Sapağı-Şehir Hastanesi arasında karşılıklı olarak çalışacak. 4 ayrı bölgeden gerçekleşecek ücretsiz ring seferlerinde Kırsal Terminal-Şehir Hastanesi ile Körfez Kent-Şehir Hastanesi arasında 13.30'dan itibaren 30 dakika arayla, Batı Terminali-Şehir Hastanesi ve Kongre Merkezi D100 Otoparkı-Sekapark-Sahil Otoparkı-42 Evler-Kandıra Sapağı-Şehir Hastanesi arasında ise 13.45'ten itibaren 30 dakika arayla ücretsiz ring seferleri gerçekleşecek.