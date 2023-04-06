Kocaeli Şehir Hastanesi'nin ulaşım ağları vatandaşları memnun etti

Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak 8 yeni otobüs hattı oluşturulurken mevcut 6 hatta da güzergah değişikliğine gidildi. Vatandaşlar, ulaşım kolaylığından memnun kaldığını belirtti.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin hasta kabulüne başlamasıyla birlikte yeni ulaşım hatları oluşturuldu. Mevcut otobüs hatlarının bazıları Şehir Hastanesi'ne hizmet verecek şekilde dönüştürüldü. İzmit Cephanelik mevkiinde kurulan ve hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kurulan 8 yeni hattın yanı sıra mevcut 6 hatta (Hat 32, Hat 34, Hat 70, Hat 81, Hat 105, Hat 145) güzergah değişikliğine gidildi.

Vatandaşlar memnun olduğunu belirtti

İzmit'te ikamet eden ve annesini muayene ettirmek için Şehir Hastanesi'ne gelen Atilla Sevilmiş, öncelikle Şehir Hastanesi'nin Kocaeli için çok güzel bir yatırım olduğunu söyledi. Şehir Hastanesi için özelin özeli şeklinde bir niteleme yapan Sevilmiş, “Böyle bir kompleksi Kocaelililere kazandıranlara, Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ulaşım anlamında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım araçları 5 dakikada bir buraya geliyor. Çok aktif bir taşıma söz konusu. Tramvay da devreye girdiğinde her şey vatandaşlar için çok kolay olacak” dedi. Muayene olmak için Şehir Hastanesi'ne gelen Zübeyde Öztürk ve Selami Öztürk çifti ise, ulaşımlarını çok kolay sağladıklarını dile getirdi.

“Her şey son derece profesyonelce”

Şehir Hastanesi'ne muayene için gelen Hatice Saral Dirlik de düşüncelerini, “Kendi doktorum mr çekimim için özellikle Şehir Hastanesi'ne gönderdi. Gelmeden önce ulaşımı düşündüm, her türlü sürünceye girdim ama çok çabuk navigasyonu bile kurmadan geldim. İçeriye girince çok büyük bir özel hastaneye gelmişim gibi hissettim. Çok yeni fakat benim ilk olarak gözlemim beni karşılamaları, mr çekimimdi. Her şey son derece profesyoneldi. Ben şahsen çok memnun oldum. Bundan sonra hep Şehir Hastanesi'ni tercih edeceğim” diyerek anlattı.