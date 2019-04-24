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Kocaeli Şehir Tiyatroları, İzmir'de sahne aldı

Kocaeli Şehir Tiyatroları “Bir Anadolu Masalı-Yusufçuk” oynunu, İzmir Devlet Tiyatroları’nda sahneledi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları “Bir Anadolu Masalı-Yusufçuk” oynunu, İzmir Devlet Tiyatroları'nda sahneledi.


Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Volkan Dinç tarafından yazılan “Bir Anadolu Masalı-Yusufçuk” oyunu İzmir Devlet Tiyatroları'nda sahneye konuldu. 2012-2013 sezonunda Kocaeli Şehir Tiyatroları Tır Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun, bu kez Volkan Dinç'in rejisiyle 21 Nisan Pazar günü İzmir seyircisiyle buluştu. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun Kocaeli Şehir Tiyatroları'na ilkleri yaşattı. Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncusu Volkan Dinç'in yazdığı oyun, ilk kez Kocaeli Şehir Tiyatroları imzasıyla Devlet Tiyatroları repertuvarına giren oyun oldu. Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndan ilk kez bir oyuncu, Devlet Tiyatroları'nda kendi yazdığı oyunu yönetti.


21 Nisan Pazar günü İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunun galasında Volkan Dinç'i, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi ve oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı. “Bir Anadolu Masalı-Yusufçuk” oyunu İzmirlilerin büyük büyük beğenisini kazandı. Oyunun gala programına katılan Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Fatih Sevdi, “2018-2019 repertuvarında kurum sanatçılarımızın yazdığı dört oyun Türk tiyatrosuna kazandırıldı. Bu sezon, Türk tiyatrosuna kazandırdığımız ve dünya prömiyerini yaptığımız yedi oyunumuz oldu. Tiyatro olarak yazarlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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