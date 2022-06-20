Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları Denizli'de sahne aldı

Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sergiledikleri performansla izleyenleri mest etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 34. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne davet edilen Kocaeli Şehir Tiyatroları, "Radyo-yu Hümayun" adlı oyunla tiyatroseverlerle buluştu. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilenen oyunda Kocaeli Şehir Tiyatrosu oyuncuları performanslarıyla göz doldurdu. Oyuna Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Samet Başer katılım sağladı. Özlem Lale'nin kaleme aldığı Radyo-yu Hümayun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 34. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahneye taşındı. Kocaeli'de seyirciden tam not alan oyun, bu kez de Denizli'de seyircinin büyük ilgisiyle karşılaştı.