Kocaeli Şehir Tiyatroları seyircisiyle açık havada buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, korona virüs salgını sürecinde 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme planı kapsamında yeni oyunlarla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek bir projeyi sahneye taşımak için kolları sıvayan Şehir Tiyatroları, “Mesafeli Kabare” adlı oyunuyla pandemi sürecinin toplumsal olarak yansımalarını eğlenceli ve mizahi açıdan aktaracak. Oyunun provalarını da açık havada gerçekleştiren Şehir Tiyatrosu oyuncuları, toplumun her kesiminin kendini bulacağı karakterleri canlandıracak.

“Mesafeli Kabare” adlı oyunu için provalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 12 ilçenin tamamında açık havada seyircisiyle buluşacak. Oyunu izlemek için gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde oturacak. Ayrıca reji de mesafeli olacak ve oyuncular birbirleriyle çok fazla temas etmeyecek. 8 Haziran'da provaları başlayan oyun, Temmuz ayının ilk haftasından Eylül ayına kadar açık havada Kocaeli seyircisiyle birlikte olacak.

“Mesafeli Kabare” adlı oyun hakkında bilgiler veren Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “1 Haziran itibariyle biz de önümüzdeki süreci nasıl bir repertuvara ulaştıracağımızı, seyirciyi burada nasıl kabul edeceğimizi, hijyen ve güven ortamını nasıl sağlayacağımız konularında çeşitli çalışmalar yaptık. Şimdi bizim ilk hedefimiz Temmuz ayında bir komedi meydan oyunu ile sahneye çıkmak olacak. Oyunumuzun ismi de “Mesafeli Kabare” olacak. Açık havada sahneleyeceğimiz oyunumuz Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olacak” dedi.