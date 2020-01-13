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Kocaeli Şehir Tiyatrolarına 4 ödül birden

KOCAELİ (İHA) – Eskişehir’de düzenlenen 19’uncu Direklerarası Seyirci Ödülleri Töreni’nde Kocaeli Şehir Tiyatroları, ‘Göl’ adlı oyunuyla 4 ödüle layık görüldü.

KOCAELİ (İHA) – Eskişehir'de düzenlenen 19'uncu Direklerarası Seyirci Ödülleri Töreni'nde Kocaeli Şehir Tiyatroları, ‘Göl' adlı oyunuyla 4 ödüle layık görüldü.


Türkiye genelinde 2019 yılından oynanan tiyatrolarda en iyi kadın-erkek oyuncu, en iyi oyun yazarı, umut vaat eden oyuncular ve en iyi tiyatro oyunu gibi birçok dalda başarılı olanlara ödülleri verildi. Eskişehir ilinde düzenlenen 19'uncu Direklerarası Seyirci Ödülleri Töreni'nde farklı illerden gelen tiyatro grupları ödüllerini aldı. Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Kocaeli'nin yanı sıra farklı illerden birçok oyuncu ve yönetmen katıldı. Törende Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibinin hazırladığı ‘Göl' isimli tiyatro oyunu, 4 ödül alarak geceye damgasını vurdu.


Farklı illerden birçok sanatçı ve sanatseverin katıldığı törende Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibinden Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Cafer Yiğiter göl oyununa verilen en iyi prodüksiyon ödülünü şehir tiyatroları adına alırken Seçil Mutlu Oğuz en iyi yazar ödülü, Seda Güven Şahin en iyi kadın oyuncu ödülü ve Serhat Güzel en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.


Törende ödül alan Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncularından Seçil Mutlu Oğuz, verilen ödüllerin kendisi ve ekip arkadaşları için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Oğuz, “Kocaeli Şehir Tiyatroları, ‘Göl' adlı oyunuyla 19'uncu Direklerarası Seyirci ödülünü aldı. Ben oyunun yazarı ve yönetmeniyim. Yazar ödülü, prodüksiyon ödülü, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldık. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Kocaeli ve bizim adımıza büyük bir onur” şeklinde konuştu.

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