Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca İstanbul'da sergilenen oyuna ünlü isimler akın etti

Kocaeli Şehir Tiyatrolarınca İstanbul'da sahnelenen Vişne Bahçesi'ne ünlü isimler akın etti. Büyük beğeni toplayan oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

Rus Yazar Anton Çehov'un kaleme aldığı son oyunu 'Vişne Bahçesi' Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahneye taşındı. Kocaeli'nde seyircilerden tam not alan oyun, bu kez İstanbul Ataşehir Dasdas sahnesinde izleyiciyle buluştu. Usta yönetmen Mehmet Birkiye rejisiyle sahnelenen oyunu izleyenler arasında ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, yönetmen Reis Çelik, film yapımcısı Tunç Davut, sanat eleştirmeni-yazar Hasan Bülent Kahraman, ünlü oyuncular Demet Evgar, Mert Öner, Nazan Kesal, eleştirmenler, akademisyenler ve tiyatro severler yer aldı. Yoğun katılım sağlandığı tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Kocaeli Şehir Tiyatroları yıllar içinde kendini çok geliştirmiş bir topluluk”

Oyun çıkışında oyuncu Demet Evgar, Kocaeli Şehir Tiyatroları'na ve oyuncularına övgüler yağdırdı. Vişne Bahçesi'nin seyirci, okuyucu ve oyuncular için önemli bir eser olduğunu ifade eden Evgar, “Vişne Bahçesi aslında toplumlar için özel bir oyun. Sadeliği, Çehov'un coşkusuyla bize yansıttığı için Mehmet Birkiye'yi ve tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Kocaeli Şehir Tiyatroları, yıllar içinde kendini çok geliştirmiş ve kendini mesleğine adamış sanatçılardan oluşan bir topluluk. Orada kendilerine ait bir dil de oluşturdular. Kocaeli halkına tiyatronun şifasından vazgeçmedikleri ve sahiplendikleri için ben kendi adıma teşekkür ederim. Çünkü seyirci sahiplendiğinde tiyatro görevini yerine getirmiş oluyor" dedi.