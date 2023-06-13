Kocaeli Şehir Tiyatrolarının ödüllü oyunu İstanbul'da ünlü geçidine sahne oldu

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan Kocaeli Şehir Tiyatrolarının ödüllü oyunu Vişne Bahçesi, ünlü geçidine sahne oldu.

Rus Oyun Yazarı Anton Çehov'un kaleme aldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının sahneye taşıdığı 'Vişne Bahçesi' bu kez İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi. Kocaeli Şehir Tiyatrolarının ödüllü oyununu her yaştan insan, tiyatro ve sinema oyuncuları ilgiyle takip etti. Konusu ve oyuncu performansıyla Vişne Bahçesi, tiyatro severlerden tam not aldı. 24. Yapıkredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Oyunu", "Yılın En Başarılı Dekor Tasarımı" ve "Yılın En Başarılı Hareket Düzeni" ödüllerine layık görülen Vişne Bahçesi, bu kez de İstanbul Taksim'de bulunan AKM'de sahne aldı. Oyunu, tiyatro ve sinema camiasından İştar Gökseven, Ülkü Duru, Serhat Tutumluer, Lerzan Pamir, Saim Güveloğlu, Onur Büyüktopçu, Onur Atilla, Esra Ronabar gibi isimlerde izledi.

"Oyunun özellikle ikinci perdesi seyirciye çok iyi hissettirildi"

İzlemekten keyif aldığını söyleyen yönetmen ve oyuncu Saim Güveloğlu, "Bildiğiniz üzere oyunda bir vişne bahçesi var, herkesin çok önem verdiğini söylediği ancak kurtarmak için kimsenin bir şey yapmadığı. Oyunun özellikle ikinci perdesi seyirciye çok iyi hissettirildi. Tüm ekibi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Eşi İştar Gökseven ile oyunu izlemeye gelen Ülkü Duru da performansları çok beğendiğini dile getirdi.