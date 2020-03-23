Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali günde iki kez dezenfekte ediliyor

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde günde iki kez dezenfekte çalışması yapılırken, ekipler 24 saat boyunca temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, işletmesini yürüttüğü Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinde temizlik ekipleriyle 24 saat temizlik yapıyor. UlaşımPark tarafından 7 gün 24 gerçekleştirilen temizlik uygulamalarının yanı sıra, sürekli temas edilen noktalar günde iki kez dezenfekte ediliyor. Gün içerisinde de tüm alanlar kesintisiz siliniyor, temizleniyor. Terminal esnafının bankolarına kadar dezenfekte eden temizlik personelleri silinmedik tek nokta bırakmıyor. Yolcuların en çok kullandıkları peronlar bölgesine de ek önlemler alınıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube ile sürekli iletişim halinde olan Terminal Müdürlüğü, peronlar bölgesini de ilaçlatarak yolcuların daha temiz, daha sağlıklı bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor. Toplamda 69 kamera ile güvenlik görevlileri tarafından gözetlenen terminalde olası acil müdahaleler de temizlik ekiplerine telsizle konum bildirerek anında temizlik uygulaması sağlıyor.

UlaşımPark tarafından gerçekleştirilen uygulama sonucunda yolcuların otobüs beklediği koltuklara mesafe koltuğu adı altında farkındalık uygulamasını başlattı. Mesafe koltukları sayesinde yolcular birer koltuk arayla oturarak teması uzaklaştırıp virüsün bulaşma riskini de otomatik olarak azaltmış olacaklar.