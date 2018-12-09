Kocaeli Stadında organ bağışı için anlamlı proje

Kocaelispor-Muğlaspor karşılaşmasında Kocaeli Devlet Hastanesi tarafından Kocaeli Stadı'nın farklı noktalarına kurulan stantlarda taraftarlara organ bağışı hakkında bilgilendirilme yapılarak başvurular kabul edildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli Stadı'nda oynanan Kocaelispor-Muğlaspor maçı öncesinde organ bağışına farkındalık oluşturmak için stadın farklı bölgelerinde kurduğu stantlarda taraftarlara bilgilendirme yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaelispor ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında sstadın farklı noktalarına kurulan stantlarda organ bağışına farkındalık oluşturmak için taraftarlara bilgilendirilme yapıldı. Açılan stantlarda organ bağışı konusunda bilgiler alan yüzlerce taraftar organ bağışında bulunmak için başvuruda bulundu.

Gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Adem Çakır, “Bizler Kocaeli Devlet Hastanesi çalışanları ve yöneticileri olarak organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ve organ bağışlarını kabul etmek için stadyumda statlar açmaya karar verdik. Bu fikrimizi Kocaelispor, Kocaeli İl Spor Müdürlüğü ve Hodrimeydan taraftar grubu ile olgunlaştırdık. Şu an bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. Ne mutlu ki bir stadyumda ‘Organını bağışla' sloganı ile güzel birfarkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bütün taraftarlarımızı organlarını bağışlamaya, organ bekleyen binlerce insanımızı ve ailelerini organ bağışlamaya davet ediyorum. Yılın bütün zamanlarında organ bağışı için kampanyalar düzenliyoruz. Diğer alışveriş merkezlerimizde ve alanlarda kampanyalar düzenliyoruz. Ama ilk defa bir futbol organizasyonun anında bunu düzenleyerek ilki başarmak istedik. Taraftardan gelen talep çok yoğun şekilde” dedi.