Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, malzeme eksiği iddialarını yalanladı

Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ın 3 Nisan tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlerin malzeme eksiği olduğunu dile getirmesi konusuyla ilgili açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada, “Bütün il tarım ve orman müdürlükleri gibi Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de her aşı döneminde sahada görev yapan Veteriner Hekimlere aşı, çizme, önlük veya tulum temin edilerek aşı kampanyası başlatılır. Salgın dönemlerinde ise bütün saha çalışanları Gıda Kontrolör ve denetmenleri dahil bütün Veteriner Hekimlere ekstra koruyucu tedbirler alınarak malzemeleri dağıtılır Müdürlüğümüzce de talepler doğrultusunda malzeme dağılımı gerçekleştirilmiştir. Sayın vekile kim ulaşmışsa veya kim bilgi vermişse gerçek dışı bilgi vermiştir. Bu olağanüstü durumdan önce de gerekli bütün malzemelerin alımı ve dağıtımı belirli aralıklarla İl Müdürlüğünce ilçe müdürlüklerine dağıtılmıştır. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda yaşanan Influenza salgını (kuş gribi) nedeniyle bütün İlçelerimiz olağanüstü oluşabilecek herhangi bir salgına mücadele edebilecek tecrübe ve malzemeleri her zaman mevcuttur. Kaldı ki Müdürlüğümüz Covid-19 salgınından önce ve devamında ihtiyaç olan bütün maske, önlük, tulum, eldiven, galoş ve bone olmak üzere malzemelerin alınıp dağıtımının yapıldığı İl Müdürlüğümüz kayıtlarında mevcuttur” ifadelerine yer verildi.

“Ayrıca her ilçe müdürlüğünün acil durumda doğrudan temin yoluyla ihtiyaç duyabileceği malzemeleri alabileceği bütçenin ilgili ödeme kaleminde ödenekleri mevcuttur” sözlerinin yer aldığı açıklamada, “Ödenek talepleri halinde hemen genel bütçeden karşılanmaktadır. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak diğer İllere de takviye yapacak kadar koruyucu malzememiz bulunmaktadır. Sayın vekilin veteriner hekimlerle ilgili malzeme yetersizliği hakkında yaptığı açıklamayla ilgili olarak Kocaeli Veteriner Hekim Odası Başkanı Orhan Altıntaş'a konuyla ve malzeme sıkıntısı ile ilgili herhangi bir talepte bulunulmamış sorundan bahsedilmemiş iddiaların gerçek dışı olduğu tarafıma bildirilmiştir. Sayın vekilimiz bizleri aramış olsaydı gerçek dışı bilgilerin doğru olmadığı kendilerine ispatla bilgi verilebilirdi. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli her konuda olduğu gibi salgınla alakalıda tüm tedbirleri önce planlayıp sonrasında taşra teşkilatlarını talimatlandırmıştır. Bakan beyimiz her konuya 24 saat esasına dayalı takip eden bir çalışma anlayışı ile çalışmaktadır Bizde İl Müdürlüğü olarak tüm çalışanlarımızla kendilerine laik olmak üzere en zorlu süreçte üretimiz aksamaması, sürdürülebilir gıda arzının devamı için çalışmaktayız. Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki tüm saha çalışanlarımız Bakanlığımız talimatları doğrultusunda gerekli kişisel önlemlerini alarak görevlerini aksatmadan çalışmalarına devam etmektedir” denildi.