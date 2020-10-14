Kocaeli TEM Otoyolunda ahşap panel yüklü tır devrildi: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolunda kontrolden çıkarak devrilen ahşap panel yüklü tırdaki 3 kişi yalandı.

Kaza sabah saatlerinde Gebze TEM Otoyolu Gebze gişeler mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan Cemil K. yönetimindeki 01 DIN 35 plakalı ahşap panel yüklü tır, Gebze gişeler mevki'inde kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta bulunan sürücü Cemil K., yanında yolcu bölümünde bulunan Talip K. ve Ertuğrul Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.