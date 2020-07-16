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Kocaeli TEM Otoyolunda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı

Kocaeli’de Narkotik ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, sürücü yatak kısmının altına saklanmış halde 62 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Kocaeli'de Narkotik ekiplerince durdurulan bir tırda yapılan aramada, sürücü yatak kısmının altına saklanmış halde 62 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelelerini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir tırı takibe aldı. TEM Oyotolu Körfez gişeleri mevki'inde durdurulan tırda narkotik köpeği Alfa ile arama yapan Narkotik ekipleri, sürücünün yatak bölümü altında saklanmış çuval içerisinde 314 paket halinde 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan Y.Y. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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