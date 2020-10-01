Kocaeli TEM'de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolunda tırın çarptığı otomobil savrularak otobüse çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Cemali H. idaresindeki beton büz yüklü Mercedes marka 71 BB 033 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Merve S.A. yönetimindeki 14 GC 506 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil Mehmet S. İdaresindeki plakası öğrenilemeyen otobüse çarptı. Kazada Merve S.A. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Merve S.A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.