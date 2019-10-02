Kocaeli Turizm Çalıştayı başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle 8-9 Ekim tarihleri arasında Başiskele'de bulunan bir otelde Kocaeli Turizm Çalıştayı gerçekleşecek. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda düzenlenen topkantı ile çalıştay hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi, İl Kültür Turizm Müdürü Ercan Yamen, MARKA Koordinatörü Hüseyin Özgür Ünsal ve KOÜ Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Bilsen Bilgili katıldı.

Kocaeli'nin turizm alanları hakkında bilgiler veren Vali Hüseyin Aksoy, "İlimizin potansiyelinin tüm kesimlerin iş birliği ile değerlendirerek Kocaeli'nin önemli bir turizm destinasyonu imajının güçlenmesi, ekonomik çeşitlenmenin ve istihdamın turizm sektörü desteği ile artması, tabii ve kültürel değerlerin yaşatılarak korunması, öncelikli gündemimiz arasında bulunmalıdır. Temmuz ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11. Kalkınma Planı ve geçtiğimiz hafta Dünya Turizm Günü'nde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ilan ettiği yeni Türkiye Turizm Stratejisi ile ülkemiz turizmde hedeflerini büyütmüştür” dedi.

Çalıştay hakkında bilgiler veren Aksoy, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı için 75 milyon yabancı ziyaretçi ve 65 milyar Amerikan Doları turizm geliri hedefi koyan ülkemiz, bu hedeflere ulaşmak için çeşitli politika ve tedbirler geliştirmiş ve uygulamaktadır. Bu hedeflere ulaşmada her ile önemli roller düşmektedir. Biz de büyük hedefler koyuyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de ilimizde öne çıkan 9 farklı turizm çeşidine yönelik politika ve tedbirler belirleyeceğiz. Bu amaca yönelik olarak Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli Üniversitemiz ve Kalkınma Ajansımız iş birliği ile 8-9 Ekim 2019 Salı ve Çarşamba günleri sürecek Kocaeli Turizm Çalıştayı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştay ile 9 farklı turizm çeşidi için geniş katılımlı çalışma grupları kurarak 2023 hedefleri için yapılacak çalışmaların çerçevesini belirlemeyi planlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Aksoy sözlerine şu şekilde devam etti: “Kocaeli Turizm Çalıştayı” ile ayrıca, Kocaeli'nin turizm çeşitliliğinin değerlendirip, turizm kaynaklarımızın daha etkin nasıl kullanılabileceğini ele alıp, farklı kesimler arası ortaklık ve iş birliklerinin çerçevesini çizip ve kurumlarımızın turizme yönelik gündemlerine temel teşkil edecek konuları belirlemeyi hedefliyoruz. Çalıştayda, turizm ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, oda, birlik ve sanayi bölgelerimiz, sektörel sivil toplum kuruluşlarımız ve federasyonlarımız, akademisyenlerimizi, konaklama tesislerimiz, seyahat acentelerimiz, tur operatörlerimiz ve sağlık kuruluşlarımız ile diğer turizm profesyonelleri katılımcı olarak yer alacaklar. Bu kapsamda 31 kamu kurumu, 18 yerel yönetim, 8 akademik birim, 28 sivil toplum kuruluşu, oda ve birlik ile 72 özel sektör kuruluşunu çalıştaya davet ediyoruz."

Programı detayları belirlendi

8 Ekim Salı günü açılış ve genel bilgilendirme ile başlayacak etkinlik, öğleden sonraki oturumda çalışma grupları faaliyetlerine başlayacak ve çıktıların değerlendirmelerin ardından 9 Ekim Çarşamba günü sunumları gerçekleştirilecek. Çalıştayın kapanışı sonuçların değerlendirilmesi ve bunu müteakip panel oturumunun gerçekleşmesi ile tamamlanmış olacak. Çalıştayın tamamlanmasının ardından oluşturulacak rapor, halk ve ilgili paydaşların değerlendirmelerine açılarak uygulanmak üzere eylem planı haline getirilecek.