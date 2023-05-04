Kocaeli Turizm Haritası görücüye çıktı

Kocaeli'nin tarihi ve kültürel alanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm gelirlerini artırmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğünce şehrin tarihi, turistik ve kültürel alanlarının yer aldığı Kocaeli İllüstratif Turizm Haritası hazırlandı.

Kocaeli'nin yeni turizm haritası klasik turizm haritası, anlayışının dışına çıkılarak illüstratif çizim tekniğiyle 2 bölüm şeklinde hazırlandı. 12 ilçenin 97 turistik destinasyonuna, rotalara ve kültürel objelere yer verildi. Haritanın ön yüzünde Kocaeli Turizm Haritasının detaylı çizimleri yer alırken, diğer yüzünde ise turistik mekanların Türkçe ve İngilizce bilgileri bulunuyor.

Kocaeli Turizm Haritasında Saat Kulesinden Kartepe Kayak Merkezine, Ormanya'dan Mavi Bayraklı plajlara, Kandıra Bezinden Sırrı Paşa Konağı, Samanlı zeytini, İzmit simidi ve İhsaniye elmasına kadar birçok turistik destinasyon ve kültürel değerin çizimleri yer alıyor. Tanıtım kısmında ise Kocaeli'nin tarihi ve kültürel mekanları olan Kasr-ı Hümayün Av Köşkü, Pembe Kayalar, Ballıkayalar Tabiat Parkı, Pertev Mehmet Paşa Camii (Yeni Cuma) gibi birbirinden farklı turistik destinasyonun Türkçe ve İngilizce tanıtımlarına yer veriliyor.

Kocaeli İllüstratif Turizm Haritası ilk olarak Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olan Emitt'te görücüye çıktı. Fuar süresince sergilenen harita, turizm profesyonellerinden övgü aldı.