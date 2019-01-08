Kocaeli türküleri konserde seslendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Korosu tarafından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve şefliğini Nuray Polat'ın yaptığı halk müziği konserinde türkü dolu bir akşam yaşandı. Konserin ikinci bölümünde sahne alan Kocaeli Yerel Kültür Dernekleri Kadınlar Korosu'nun seslendirdiği Kocaeli Türküleri de beğeniyle dinlendi. Türk Halk Müziğinin en özel eserlerinin seslendirildiği konserde, dinleyiciler büyük bir dikkatle şarkıları dinledi.

“Bilge Şehir Kocaeli Türküleri” albümünden Darbuka Çala Çala, Kandıra Çarşısına, Dünürcüler, Gümbürdesin Evimizin Kuyusu, Ulaşlı'nın İçinde, Karaleylim ve İki Çayır Arasında türkülerini söyleyen Kocaeli Yerel Kültür Dernekleri Kadınlar Korosu konsere renk kattı. İki saat süren konserin sonunda Kocaeli Yerel Kültür Dernekleri Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk tarafından koro şefi Nuray Polat ve Gülşen Göksel Erdal'a çiçek takdim edildi.