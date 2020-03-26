Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi, lojistik deposu olacak

Sağlık Bakanlığı talebi üzerine bölge lojistik merkezi deposu Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde kurulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'ninde bulunan hollerden birisi, Sağlık Bakanlığı talebi üzerine bölge lojistik merkezi deposu olarak kullanılmak üzere Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildi. Lojistik merkezi deposundan dört ildeki hastanelere ekipman dağıtımı sağlanacak.