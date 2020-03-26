İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi, lojistik deposu olacak

Sağlık Bakanlığı talebi üzerine bölge lojistik merkezi deposu Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde kurulacak.

Sağlık Bakanlığı talebi üzerine bölge lojistik merkezi deposu Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde kurulacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'ninde bulunan hollerden birisi, Sağlık Bakanlığı talebi üzerine bölge lojistik merkezi deposu olarak kullanılmak üzere Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredildi. Lojistik merkezi deposundan dört ildeki hastanelere ekipman dağıtımı sağlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.