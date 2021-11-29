Kocaeli Valiliği'nden cami iskelesinin çökmesi olayına ilişkin açıklama:

Olay, 13.30 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde başlayan şiddetli lodos sebebiyle, yapımı devam eden caminin iskelesi çöktü. İlk belirlemelere göre 8 işçi çöken iskelenin altında kaldı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çöken iskelenin altında kalanları kurtarmak için ter döktü. Hafif yaralanan 6 kişi olay yerinde tedavi edilirken, durumları biraz daha ağır olan 2 işçi hastaneye sevk edildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kubbe inşaatında çalışan 8 vatandaşımızdan 2'si enkaz altında kalmak suretiyle toplam 3 işçi yaralanmış, olaya vakit kaybetmeksizin müdahale edilmek suretiyle işçiler enkaz altından çıkarılmış, yaralılarla birlikte bütün çalışanlar sağlık kontrolleri yapılmak üzere bölgedeki sağlık kuruluşlarına götürülmüşlerdir. Sağlık kuruluşlarınca yapılan ilk kontrollerde enkaz altından çıkarılan bir işçinin ağır yaralı, diğerlerinin genel durumlarının iyi olduğu anlaşılmakla birlikte, yaralılarımız için devletimizin bütün imkanları seferber edilmek suretiyle tedavi ve takipleri sağlık kuruluşlarımızda devam etmektedir" denildi.