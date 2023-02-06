İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kocaeli Valisi Yavuz deprem bölgesine gidiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.


Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görevlendirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yavuz, "Acımızın tarifi yok. Böyle dönemlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hepimiz biliriz. Bugün itibariyle Kahramanmaraş ilimize yardım etmek üzere yola çıkmış bulunuyorum. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.