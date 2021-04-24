Kocaeli Veteriner Hekimler Odasından açıklama

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, veteriner hekimlerin sağlık çalışanları gibi çalıştığını ancak çoğu haklardan mahrum kaldığını ifade etti. Veteriner Hekimler gününü kutlayan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, “Unvanımız veteriner hekim ama sağlık çalışanı değiliz. Görevimiz esnasında darp ediliyoruz ama ‘Sağlıkta Şiddet Yasası'na tabi değiliz. 250'den fazla zoonoz hastalıkla bire bir mücadele ediyoruz ama yıpranma payını almıyoruz. Fiili hizmet zammı elimizden alındı ve hala bu hakkı geri kazanamadık, aynı şekilde tehlikeli meslek sınıfındayız ama fiili hizmet hakkına sahip değiliz. Köydeyiz, mezradayız gecenin üçünde yollardayız, bir cana dokunuyor sağlık hizmeti veriyoruz. Virüs izole ediyoruz, beşeri aşı üretiyoruz ama covid-19 öncelikli aşılama riskli grupta değiliz. Biz veteriner hekimler olarak sağlık çalışanı kabul edilmiyoruz ancak faz-3 aşamasına gelen yerli covid aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Faz-1 aşamasına gelen yerli covid aşısını geliştiren Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Veteriner Hekim Prof Dr. Osman Erganiş ile yerli aşı üretimini gerçekleştiriyoruz. Her şeye rağmen işini severek yapan, umudunu kaybetmeden azimle mesleki çalışmalarını sürdüren, mesleğimize değer katan tüm meslektaşlarımın ‘Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyorum” dedi.