İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli yağmurla güne uyandı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da ciddi oranda azaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olurken, hava sıcaklığı da ciddi oranda azaldı.


Kocaeli'de vatandaşlar güne yağmurla başladı. Yağmura hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunurken, hazırlıksız yakalananlar ise güçlük yaşadı. Kent genelinde yağışla beraber hava sıcaklığı da düştü.


Geçtiğimiz hafta 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, bugün 8 dereceye kadar geriledi.

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