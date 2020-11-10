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Kocaeli'de 09.05'te seferler durdu yolcular saygı duruşuna geçti

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde, saatler 09.05'i gösterirken Kocaeli'de otobüs otobüs sürücüleri ve tramvay vatmanları seferlerini durdurarak yolcularla birlikte saygı duruşuna geçti.


Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gününde, saatler 09.05'i gösterdiğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait tüm otobüs ve tramvaylar seferleri durdurarak sürücü ile yolcular, Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Seyir halindeki vatman ve şoförler çalan sirenler ile otobüs ve tramvayları durdurduktan sonra araçlarının dışına çıkarak saygı duruşuna geçtiler. Kentin tüm ilçelerinde yapılan saygı duruşunda tramvay ve otobüslerdeki yolcular da ayağa kalkarak araçların içinde saygı duruşuna geçti. Gerçekleştirilen bu hassasiyetten ötürü yolcular, vatman ve şoförlere teşekkür etti.

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