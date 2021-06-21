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Kocaeli'de 1 milyonuncu korona virüs aşısı yapıldı

Kocaeli’de korona virüse karşı sürdürülen aşı çalışmalarında 1 milyonuncu aşı, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

Kocaeli'de korona virüse karşı sürdürülen aşı çalışmalarında 1 milyonuncu aşı, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde yapıldı.


Korona virüs ile mücadelede en önemli safha olan aşılama çalışmaları Kocaeli'de devam ediyor. Bu kapsamda devam eden aşılama çalışmalarında 1 milyonuncu doza ulaşıldı. 1 milyonuncu aşı ise Seka Devlet Hastanesi'nde hemşire Neslihan Kalkan tarafından Fuat Soğuksu isimli vatandaşa yapıldı. Aşılamanın ardından İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve İzmit Seka Devlet Hastanesi Başhekimi Sadullah Kıvanç Tunç, 1 milyonuncu aşıyı olan Fuat Soğuksu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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