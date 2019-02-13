Kocaeli'de 1 yıldır kadınların korkulu rüyası olan sapık yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 1 yıldır sokakta kadın ve küçük yaştaki kızlara cinsel organını göstererek kaçan sapık, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de son 1 yıldır kadın ve küçük yaştaki kız çocuklarının bir erkek şahsın kendilerine cinsel organını göstererek kaçtığı şikayetlerinin sürmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yapılan takip ve mağdur kadınlar tarafından çekilen fotoğrafların incelenmesi sonucunda şahsın kimliği belirlendi. Şehir merkezinde birçok kez benzer olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve tespit edilen M.K. (29) adlı şahıs, Kuruçeşme mevkiinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hasta olduğunu ve kendini kontrol edemediğini söyledi

Emniyete götürülen şahsın yapılan sorgusunda hastalığı olduğu ve yaptığı davranışları kontrol edemediğini ifade ettiği öğrenildi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.