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Kocaeli'de 10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 10 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.


Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında, yapılan yol emniyet ve kontrolünde şüpheli M.K. ve yabancı uyruklu A.W. isimli şahısların kullandıkları araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 50 adet kutu içerisine istiflenmiş, toplamda 10 bin adet makaron diye tabir edilen kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken 2 kişi göz altına alındı.

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