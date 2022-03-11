İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'de 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10’dan fazla araç kazaya karıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10'dan fazla araç kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.



Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 10'dan fazla araç kazaya karıştı. İki şeritte de meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı. Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu.

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