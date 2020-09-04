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Kocaeli'de 11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 11 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 11 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaeli'nin Başiskele D-130 karayolu Seymen mevki İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-130 Karayolu Seymen Körfez Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan, aralarında 2 kamyonetin bulunduğu 11 araç birbirine girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Kazada bazı araçlar hurdaya dönerken araçlarda çıkarılan 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.


Meydana gelen trafik kazası ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sol şeritte seyir halinde olan araçlardan biri, önceki araçların yavaşlaması üzerine yavaşlamaya başlıyor. Arakadan gelen araçlar ise duramayarak yavaşlayan araçlara çarpıyor.

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