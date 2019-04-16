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Kocaeli'de 11 bin 250 paket kaçak sigara yakalan şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’nin körfez ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenerek evinde yapılan operasyonda 11 bin 250 paket kaçak sigara ile yakalan şahıs serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin körfez ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenerek evinde yapılan operasyonda 11 bin 250 paket kaçak sigara ile yakalan şahıs serbest bırakıldı.


Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'mnde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde M.E. isimli bir şahsın ülkenin doğusunda bulunan illerden ve yurt dışına gelen tırlar aracılığı ile kaçak sigara temin ederek sattığı bilgisine ulaştı. Alınan istihbarat doğrusunda harekete geçen ekipler tarafından şahsın kaçak sigarları sakladığı evine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda evde yapılan aramalarda 11 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.E. isimi şahıs ise gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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