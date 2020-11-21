Kocaeli'de 11 kilo 900 gram esrarla yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kilo 900 gram esrar maddesi ile yakalanan 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Darıca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları takibe aldı. Takip sonrasında yapılan operasyonda 23 paket halinde 11 kilo 900 gram takoz esrar ve 1 tüfek ile yakalanan 1'i Ukrayna uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.