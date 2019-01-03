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Kocaeli'de 11 yıl önce kaybolan anne ve kızının cesedini bulmak için kazı başlatıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz’ın son görüldüğü yer olan Tütünçiftlik sahilinde cesedi bulunabileceği ihtimali üzerine polis ekiplerince kazı çalışması başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnaz ve kızı Melike Tahnaz'ın son görüldüğü yer olan Tütünçiftlik sahilinde cesedi bulunabileceği ihtimali üzerine polis ekiplerince kazı çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Körfez'de 2008 yılında ortadan kaybolan Meryem Tahnaz ile ondan aylar sonra kaybolan kızı Melike Tahnaz olayında polisler arama başlattı. İddialara göre evlenerek İstanbul'a giden ancak daha sonra eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle ailesinin evine geri dönen Meryem Tahnaz'ın eşi Ahmet, kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşinin öldürülmesinin ardından Meryem Tahnaz, İstanbul'a geri döndü. Ancak bir süre sonra Meryem Tahnaz, yeniden baba evine geri döndü. Meryem Tahnaz'ın annesi, çocukları, yeğenleri toplam 10 kişi Körfez ilçesi Tütünçiftlik'teki bir arabada yaşamaya başladı. 2008 yılının Ağustos ayında Meryem Tahnaz, arabadan tuvalet ihtiyacını gidermek için çıktı bir daha da kendisinden haber alamadı. 2009 yılının ilk aylarında da Meryem Tahnaz'ın o dönem 6 yaşında olan kızı Melike Tahnaz'da ortadan kayboldu.


Olaydan 11 yıl sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne ve kızının son görüldüğü Tütünçiftlik sahilinde arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği Melo sahilde anne ve kızının cesedini arıyor.

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