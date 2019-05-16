Kocaeli'de 119 polisle şok trafik denetimi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 119 personelin katılımıyla 8 farklı noktada yapılan şok trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yağarken 5 aranan şahıs da yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Karatepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen şok trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı. Edinilen bilgiye göre Kartepe'nin 8 ayrı noktasında 47 ekip 118 personelin katılımıyla trafik uygulaması yapıldı. Saat 22.00-00.00 arasında yapılan genel trafik uygulamasında emniyet kemeri, evrak kontrolü ve alkol kontrolü yapılarak kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Uygulamada 653 araç kontrol edilirken 77 araca ceza kesildi. 54 aracın trafikten men edildiği uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 50 bin 749 TL ceza kesildi. Uygulama esnasında aranması olan 5 şahıs ise gözaltına alındı.