Kocaeli'de 14 metrelik doğalgaz bağlantısı için dudak uçuklatan teklif

Kocaeli'de tesisine doğalgaz bağlatmak isteyen Bülent Diker isimli vatandaş kendisine gönderilen teklif ile şok oldu. Palmet Grup tarafından geçtiğimiz yıl satın alınan İZGAZ, 14 metrelik bağlantı bedeli için 5 bin 84 dolar teklif etti. Teklifi görünce şaşkına dönen Diker, "Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Yoksa bu boru altından mıdır? 5 bin 84 dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor" dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Sahili'ne çok amaçlı tesis yaptıran Bülent Diker, doğalgaz bağlantısı için 26 Ocak'ta İzmit Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (İZGAZ) başvuruda bulundu. İZGAZ tarafından Diker'den 14 metre uzunluğundaki bağlantı bedeli için 5 bin 84 dolar istendi. Teklifi görünce neye uğradığını şaşıran Diker, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

"Şoku atlatamadık"

Kavaklı Sahili'nde bulunan 764 metrekare alanı çok amaçlı tesise dönüştürdüğünü söyleyen Diker, "26 Ocakta doğalgaz için İZGAZ'a müracaat ettik. İZGAZ tarafından keşfi yapıldı ve teklif çıktı. 5 Nisan'da teklif geldi ancak ben teklifi görünce şaşırdım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bana gelen teklifteki rakamlar hep USD yani Amerika Doları olarak verilmiştir. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bunu görünce çok üzüldüm. Fiyat çok fahiş, çok yüksek bir bedel. Netice olarak burası büyük bir yer değil, apartman değil ufak bir mutfak olacak sadece. Rakamın çok yüksek gelmesinden dolayı tepkiliyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın söylemesine rağmen neden Türkiye Cumhuriyeti'nde dolar ile iş yapılıyor? Bunu anlamış değiliz. Burada doğalgaz hattı mevcuttur ve 14 metrelik uzaklıktadır. Hattan bize bağlantı yapılacak, bir kutu ve bir saat takılacak. Buraya istenen rakamın yüksek olması bizi vatandaş olarak çok üzdü, şaşırdık. Hattın çekilmesi için bize verilen teklif 5 bin 84 dolar. Teklif 15 gün geçerli ve biz hala şokunu atlatamadık" dedi.

"Bu boru altından mı?"

Döşenecek borunun plastik olduğunu söyleyen Diker, "Bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Yoksa bu boru altından mıdır da 5 bin 84 dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Buradaki hattın ticari hat olduğu söyleniyor. Fiyatın bu kadar yüksek olmasının sebebini sorduğumuzda ise her şeyin dolarla olduğunu söylüyorlar. Katılım payını bize bahane olarak gösteriyorlar. Benim bildiğim kadarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bu kutuları verirken kapı önüne kadar teslim etmesi ve bu kadar fiyatların yüksek olmaması gerekiyor. Bin 500, 2 bin, 5 bini anlarım ama 5 bin 84 dolar olmaz. Güncel kura göre aradaki fark 70 bin TL. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ve gerekli mercilerin bu durumu incelemeye almasını ve gerekli işlemlerinin yapılması ve vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istiyorum" diye konuştu.

Bülent Diker, sözlerine şöyle devam etti; "Burada bize dolar olarak verilen teklifte en büyük pay katılım payı olarak gözükmektedir. Katılım payını İZGAZ neden benden alıyor? Bu durum böyle devam ederse vatandaş gaz alamaz, İZGAZ'da gazını satamaz. İZGAZ'ın bu duruma bir çözüm bulması lazım daha doğrusu İZGAZ'a bu gazı veren EPDK'nın buna bir çözüm üretmesi lazım. Biz burayı iki ortak olarak yapıyoruz, kiraya vereceğiz. Burayı vereceğimiz kira dolar bazlı olmayacaktır neticede burası Türkiye. Biz burayı düğün salonu işletmecisine günübirlik tesis alanı olarak kiralayacağız. Yüksek bir beklentimiz yok zaten memleketin hali belli, vatandaş zor durumda."