Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına binlerce kişi katıldı

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği'nde, 251 demokrasi şehidi başta olmak üzere tüm şehitler anıldı. Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Asker kılıklı hainler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de itibarına kast etmiştir” dedi.

Bu yıl 6.'sı düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösterilen Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, Deniz Altı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı ve Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yusuf Akyüz, Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Üniformalarını giyen ve alçakça bu millete ihanet eden, asker kılıklı hainler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de itibarına kast etmiştir. Biz ordusu olan bir millet değil, milleti ordu olan bir milletiz” diye konuştu. Hain darbe girişimi ve işgal teşebbüsünü nefretle kınadığını, hafızlarda her zaman diri tutulması gerektiğini vurgulayan Yavuz, “Bize yapılan yanlışları bireysel olarak affedebiliriz ama istiklalimize, istikbalimize yapılan hainlikleri affet mümkün değildir. Bunlarla iş birliği yapmak, bunları meşrulaştırmak, 251 şehidimize, 3000'e yakın gazimize, milletimize ve devletimize ihanettir.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Özel Milli Sporcu, Türkiye Atletizm Rekortmeni Anıl Demir ve Karate Olimpiyat 2.'ncisi Eray Şamdan'dan sancağı teslim aldı.