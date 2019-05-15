Kocaeli'de 154 kilo kaçak nargile tütünü yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda 154 kilo nargile tütünü, 600 adet nargile hortumu ve nargile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri yüklü miktarda kaçak tütün taşıdığı bilgisine ulaşılan bir minibüsü TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde takibe aldı. Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramalarda TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak 154 kilo nargile tütünü, 600 adet nargile hortumu, 600 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Kaçak ürünlerin yakalandığı araçtaki şahıs ise gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.