İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'de 154 kilo kaçak nargile tütünü yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda 154 kilo nargile tütünü, 600 adet nargile hortumu ve nargile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçta yapılan aramalarda 154 kilo nargile tütünü, 600 adet nargile hortumu ve nargile yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri yüklü miktarda kaçak tütün taşıdığı bilgisine ulaşılan bir minibüsü TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde takibe aldı. Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramalarda TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak 154 kilo nargile tütünü, 600 adet nargile hortumu, 600 adet alüminyum folyo ele geçirildi. Kaçak ürünlerin yakalandığı araçtaki şahıs ise gözaltına alınarak hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.