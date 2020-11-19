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Kocaeli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda, 12'si Pakistan ve 4'ü Afganistan uyruklu olmak üzere 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen R.K., İ.Y. ve T.A. isimli 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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