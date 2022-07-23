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Kocaeli'de 17 yaşındaki genç evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’de lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cavit Taş, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Kocaeli'de lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cavit Taş, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Başiskele Yeniköy Havuzlu Bahçe Mahallesi Kirazlıkent Konutlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Cavit Taş, dedesi tarafından evde tabancayla vurulmuş şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cavit Taş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Cavit Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan silahın, Cavit Taş'ın polis memuru olan babasına ait beylik tabanca olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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