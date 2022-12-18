Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan operasyonda 171 şişe sahte alkol, 1 tabanca ve 110 tabanca fişeği ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaçakçılık men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun neticesinde polis ekipleri tarafından 171 şişe sahte alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 110 tabanca fişeği ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.